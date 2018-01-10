Государственный долг Кыргызстана достиг $4 миллиардов 15,22 миллиона

По итогам ноября 2017 года государственный долг Кыргызстана вырос на $87,18 миллиона. Такие данные опубликованы на официальном сайте Министерства финансов.

По его данным, на 30 ноября размер государственного долга Кыргызстана (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 444,68 миллиона, или 309 миллиардов 971,36 миллиона сомов.

В том числе внешний долг — $4 миллиарда 15,22 миллиона (280 миллиардов 21,04 миллиона сомов), а внутренний — $429,46 миллиона (29 миллиардов 950,32 миллиона сомов).

Отметим, больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 669,81 миллиона (41,6 процента от всего внешнего долга). По сравнению с октябрем показатель вырос на $40,68 миллиона.