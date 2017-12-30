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Экономика

За две недели доллар в Кыргызстане подешевел почти на 1 сом

За две недели доллар в Кыргызстане подешевел почти на 1 сом. Курс «американца» в ряде обменных пунктов и коммерческих банков опустился ниже 68 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,2—68,4 сома, а продают по 68,8—69 сома. Номинальный курс установлен в 68,956 сома (падение за сутки на 0,27 процента).

Отметим, что доллар в Кыргызстане дешевеет с прошлой недели. Только за последние сутки американская валюта потеряла в цене 20 тыйынов. Национальный банк при этом не выходил на валютный рынок с 8 декабря.
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