Как изменились цены на продукты в 2017 году

Значительных скачков цен на основные продукты питания в течение года не наблюдалось, цены были стабильными. Колебания носили сезонный характер, сообщило Государственное агентство антимонопольного регулирования.

Рынки республики являются конкурентными, и государственного регулирования цен нет. Стоимость товаров складывается под воздействием спроса и предложения. Регулирование возможно лишь по решению правительства сроком на 90 дней в случае повышения цены в течение месяца на 20 процентов и более.

Цены на пшеницу в среднем по республике сложились ниже уровня 2016 года. Если в январе 2016-го пшеница стоила 16,6 сома за килограмм, то в 2017-м — 13,7 сома. Сейчас она стоит 13,8 сома.

Цены на муку I сорта стабильно держались на уровне 23-25 сомов за килограмм. Практически не изменилась стоимость муки II сорта: в декабре 2016-го — 17,7 сома за килограмм, в 2017-м — 17,6 сома.

За год хлеб подешевел в среднем на 2,6 сома за килограмм, макаронные изделия — на 1,6, молоко пастеризованное — на 2,7 сома.

В начале года картофель стоил 19-20 сомов за килограмм. К концу 2017-го он подорожал до 23-24 сомов.

Снижение цен коснулось и сахара. В 2016-2017 годах цена на него складывались на уровне 53-56 сомов за килограмм. А с сентября 2017-го снизилась до 47 сомов.