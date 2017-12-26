Учетная ставка Нацбанка Кыргызстана не изменится до февраля 2018 года

Учетная ставка Национального банка до конца февраля не изменится. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, накануне состоялось заседание правления Нацбанка. Оно решило сохранить размер учетной ставки (ставки политики) на уровне пяти процентов. Отметим, в 2017-м Национальный банк ни разу не менял размер учетной ставки.

«В декабре значение годовой инфляции сохранилось на умеренном уровне, составив на 15 декабря 3,7 процента. Это не превышает среднесрочные целевые показатели. На фоне восстановления цен на мировых товарных рынках и растущего совокупного спроса инфляция находится в пределах целевого ориентира денежно-кредитной политики. Текущая ситуация на валютном рынке стабильна. В первой декаде декабря НБ КР для сглаживания резких колебаний обменного курса проводил валютные интервенции», — отметил Толкунбек Абдыгулов.

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В Национальном банке отметили, что денежно-кредитные условия продолжают поддерживать меры стимулирования реального сектора экономики и развитие денежного рынка. В банковском секторе страны отмечено снижение рыночных ставок по кредитам и рост кредитования экономики. Рост активности на межбанковском валютном рынке сохраняется. Краткосрочные ставки денежного рынка в национальной валюте продолжают колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.

«Перспективы развития внешней экономической среды и восстановление внутреннего спроса будут способствовать приближению значения инфляции к среднесрочному целевому ориентиру, не превышающему 5-7 процентов. В этих условиях и при отсутствии дополнительных внешних и внутренних инфляционных шоков в предстоящем периоде сохранение учетной ставки продолжит стимулирование реального сектора экономики», — заключил Толкунбек Абдыгулов.