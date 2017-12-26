За неделю доллар в Кыргызстане подешевел на 40 тыйынов

После почти месяца затишья доллар в Кыргызстане начал дешеветь. Всего за неделю «американец» потерял 40 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,1-69,2 сома, а продают по 69,4-69,5. Номинальный курс — 69,4318 сома (падение за сутки — 0,02 процента).

Отметим, несмотря на то что курс американской валюты снижается, Национальный банк не проводит интервенций. НБ КР последний раз выходил на рынок 8 декабря. Всего же в ноябре-декабре он провел 12 интервенций, продав $67,2 миллиона.