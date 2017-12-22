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Экономика

Олег Панкратов: Все проблемы между странами ЕАЭС может решить «цифра»

«Возникающие сегодня проблемы между странами ЕАЭС может решить «цифра», — заявил сегодня на круглом столе бывший вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

По его словам, недавнее противостояние между Кыргызстаном и Казахстаном обнажило многие проблемы. Но они были известны и до осложнения ситуации на границе. Однако сам факт проблем на границе был полезен. С точки зрения экономики стороны увидели свои серые зоны, считает Олег Панкратов.

Серые зоны присущи не только Кыргызстану. Они есть и в Казахстане. Это хорошо просматривается в рамках обязательств РК по протоколу о вступлении в ВТО.

Олег Панкратов

«Мы не видим конкретных механизмов и действий для реализации гарантий того, что товары из ЕС будут обращаться только на территории Казахстана. Проблемы есть и у России с Беларусью. Все они разрешаются через «цифру», — уверен Олег Панкратов.

«Как только мы запустим проект по электронной прослеживаемости товаров, когда все оцифруем, то как только товар будет пересекать границу ЕАЭС, всем будет видно его движение. Нелегальный товар легко будет найти на любом этапе его продвижения по территории союза. Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС и имплементация в законодательство механизма прослеживаемости товаров позволит один раз и на долгие годы решить многие проблемы, которые есть сейчас в ЕАЭС», — заключил он.
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