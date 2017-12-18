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Экономика

Кыргызстан получит транш от МВФ в $26,9 миллиона

Исполнительный совет МВФ завершил четвертый и пятый обзоры в рамках расширенного кредитного механизма. Кыргызстан получит очередной транш в $26,9 миллиона, сообщил сайт Международного валютного фонда.

Отмечается, что завершение советом обзоров позволяет немедленно выплатить сумму примерно в $26,9 миллиона. Таким образом, общая сумма выплат достигнет около $80,7 миллиона. Всего, согласно программе, Кыргызстан получит $94,2 миллиона.

После обсуждения в исполнительном совете заместитель управляющего директора и исполняющий обязанности председателя Тао Чжан отметил, что экономика Кыргызстана демонстрирует признаки восстановления, поскольку внешняя среда постепенно улучшается.

Несмотря на то что сохраняются значительные риски, уязвимость долга и финансового сектора сократилась.

При этом эксперты МВФ констатируют, что власти страны привержены разумной макроэкономической политике и осуществлению структурных реформ и считают их важными для содействия более высокому росту и повышению экономической устойчивости.

«Финансовая консолидация по-прежнему имеет важное значение для обеспечения устойчивости долга и должна быть направлена на увеличение налоговых поступлений. Речь о расширении налоговой базы и укреплении налогового и таможенного администрирования», — отметил Тао Чжан.

Кроме того, потребуются рационализация расходов и реформирование системы выплаты зарплат из госбюджета, сокращение субсидий, улучшение ориентации на социальные пособия и улучшение структуры госинвестиций.

Тао Чжан
Национальному банку МВФ рекомендовал продолжать политику двустороннего гибкого обменного курса и ограничивать интервенции, проводя их только для сглаживания чрезмерной волатильности сома. Чтобы обеспечить равное игровое поле, НБ КР должен воздерживаться от участия в капитале банков или инвестиционных организаций. Еще раз напомнили и о необходимости внесения поправок в закон о банках и банковской деятельности для укрепления независимости Нацбанка.

Властям Кыргызстана предлагается срочно возобновить программу структурных реформ, особенно в области управления государственными финансами. Это необходимо для повышения эффективности государственного сектора.

«Несмотря на то что программа сталкивается с важными внутренними и внешними рисками, включая более медленное восстановление на региональном уровне, сокращение масштабов реформ и ухудшение соответствующих банковских каналов, власти по-прежнему твердо привержены ее осуществлению и проводят политику, обеспечивающую возвращение к более широкому и всеохватывающему росту на постоянной основе», — заключили в МВФ.
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