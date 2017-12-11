С начала года мигранты перевели в Кыргызстан более $2 миллиардов

С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 83,6 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк страны.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2016-го объем переводов вырос на $423,4 миллиона.

Отмечается, что в октябре в республику отправлено $243,1 миллиона. Объемы переводов падают второй месяц подряд. По сравнению с августом 2017-го показатель сократился на $18,9 миллиона. При этом именно по итогам августа наблюдался самый большой за весь год приток поступлений от мигрантов — $262 миллиона.

Основная часть средств поступила из России — $238,8 миллиона. При этом из Кыргызстана в другие страны в октябре отправлено $47,1 миллиона. Таким образом, чистый приток переводов в страну в октябре составил $196 миллионов.