Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с денежными переводами

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве при осуществлении денежных переводов. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, в правоохранительные органы с заявлениями обратились девять граждан Бангладеш с просьбой принять меры в отношении их соотечественника И.М., 2003 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый, входя в доверие своих соотечественников, организовал так называемый неофициальный (цыганский) перевод денежных средств. Он убеждал потерпевших, что сможет перевести деньги их родственникам на родину — в Бангладеш. Однако после получения денег свои обязательства не исполнял и распоряжался ими по собственному усмотрению.

Установлено, что с февраля подозреваемый обманным путем завладел денежными средствами заявителей как в иностранной, так и в национальной валюте. Общая сумма причиненного ущерба составляет свыше 1 миллиона сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В настоящее время И.М. задержан и в соответствии со статьей 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Ведомство просит возможных пострадавших обратиться в Службу по противодействию экстремизму и незаконной миграции по следующим номерам телефонов: 0702405065, 0507289944, 0703222622, 0708049244.

Также ГУВД обращается к иностранцам и гостям столицы с просьбой соблюдать меры финансовой безопасности и осуществлять денежные переводы исключительно через официальные банковские учреждения и международные системы денежных переводов.

«Использование неофициальных каналов перевода денежных средств может привести к их утрате и способствовать совершению мошеннических действий», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
Падение российского рубля. Сколько теряют мигранты на переводах в Кыргызстан
Более $220 миллионов денежных переводов поступило в Кыргызстан в январе
В 2025 году объем переводов в Кыргызстан составил около $3,5 миллиарда
В Узбекистане переводы теперь возможны только с указанием цели платежа
Больше чем деньги: Авина Абытаева о том, как спасти систему переводов
Объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $3,5 миллиарда в 2025 году
Центробанк РФ и Нацбанк КР прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов
В декабре 2025 года в Кыргызстан поступило $267,6 миллиона денежных переводов
Объем переводов из России в Кыргызстан составил рекордные $2,99 миллиарда
Приток денежных переводов в Кыргызстан вырос на 17,2 процента — ЕАБР
Популярные новости
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
В&nbsp;городе&nbsp;Ош при получении взятки задержан директор нового рынка В городе Ош при получении взятки задержан директор нового рынка
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
