В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с денежными переводами

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве при осуществлении денежных переводов. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, в правоохранительные органы с заявлениями обратились девять граждан Бангладеш с просьбой принять меры в отношении их соотечественника И.М., 2003 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый, входя в доверие своих соотечественников, организовал так называемый неофициальный (цыганский) перевод денежных средств. Он убеждал потерпевших, что сможет перевести деньги их родственникам на родину — в Бангладеш. Однако после получения денег свои обязательства не исполнял и распоряжался ими по собственному усмотрению.

Установлено, что с февраля подозреваемый обманным путем завладел денежными средствами заявителей как в иностранной, так и в национальной валюте. Общая сумма причиненного ущерба составляет свыше 1 миллиона сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В настоящее время И.М. задержан и в соответствии со статьей 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Ведомство просит возможных пострадавших обратиться в Службу по противодействию экстремизму и незаконной миграции по следующим номерам телефонов: 0702405065, 0507289944, 0703222622, 0708049244.

Также ГУВД обращается к иностранцам и гостям столицы с просьбой соблюдать меры финансовой безопасности и осуществлять денежные переводы исключительно через официальные банковские учреждения и международные системы денежных переводов.

«Использование неофициальных каналов перевода денежных средств может привести к их утрате и способствовать совершению мошеннических действий», — говорится в сообщении.