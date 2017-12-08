Три золоторудных месторождения выставили на аукцион. Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

Золоторудное месторождение Кумбель открыто в 1936 году. Подсчет запасов никогда не утверждался. Стартовая цена — $9 тысяч 120.

Аукцион состоится 24 января в 12.00 в здании Нарынской администрации.

Кроме того, на аукцион выставлена Ысык-Атинская площадь со стратовой ценой $26 тысяч 160. Пытан-Донгурминскую площадь продают со стартовой ценой в $65,5 тысячи.

Аукцион состоится 10 января в 12.00 в здании Кочкорской районной администрации.