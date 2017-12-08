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Экономика

В ноябре расходы бюджета Кыргызстана составили почти 10 миллиардов сомов

В ноябре 2017 года расходы бюджета Кыргызстана составили 9 миллиардов 567,5 миллиона сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.

По его данным, из общей суммы на зарплату бюджетникам потратили 2 миллиарда 484,8 миллиона сомов. На выплату пособий по социальному обеспечению — 1 миллиард 443,6 миллиона сомов, на социальную помощь населению — 635,8 миллиона сомов.

Расходы по статье «Здания и сооружения» составили 652,8 миллиона сомов. На обслуживание внешнего долга Минфин выделил 753,2 миллиона сомов, внутреннего — 552 миллиона сомов. Остальные средства потрачены по другим статьям бюджета.
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