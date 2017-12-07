Кыргызстан поставил более 50 тонн грецких орехов в Голландию

Более 50 тонн грецких орехов Кыргызстан поставил в Голландию благодаря добровольной сертификации Fair Trade. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ПРООН.

Как отметила председатель правления ОО «АгроЛид» Гульназ Касеева, ранее кыргызские грецкие орехи поступали в европейские страны через Турцию. Поставщики из Кыргызстана прошли добровольную сертификацию Fair Trade и теперь могут поставлять товар напрямую.

Сертификация предоставляет социальные бонусы, так как создана именно для развивающихся стран. А именно выплата премий сверх заработанной суммы, которые сами компании обязаны потратить на решение социально-экономических вопросов в своих сообществах.