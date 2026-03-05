14:08
Поставки товаров. Прямые переговоры с байерами Кыргызстана проведут в Пскове

Прямые переговоры с байерами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана пройдут в российском Пскове. Об этом сообщает Центр поддержки экспорта Псковской области.

Инициатива выдвинута в рамках деловой программы межрегионального промышленного кооперационного форума. К участию приглашают производителей и экспортеров региона.

Планируется встреча с иностранными покупателями. В ней примут участие не менее десяти компаний с подтвержденными закупочными запросами. Участники получают возможность провести личные переговоры, представить продукцию и обсудить условия сотрудничества напрямую, без необходимости выезда за рубеж и самостоятельного поиска партнеров.

«Мы превращаем сложный процесс выхода на внешний рынок в четкую, эффективную и экономичную процедуру», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что кыргызстанские предприниматели также могут беспрепятственно поставлять продукцию легкой промышленности на российские маркетплейсы — все существовавшие ранее ограничения и административные вопросы полностью решили. 
