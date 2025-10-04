13:55
Экономика

Кыргызстан попросил у России больше ГСМ по льготным тарифам

Кыргызстан попросил у России дополнительные поставки ГСМ по льготным тарифам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики КР.

«Вопрос находится на стадии согласования, российская сторона согласие пока не дала», — уточнили в ведомстве.

Согласно двусторонним договоренностям, Россия ежегодно беспошлинно поставляет в республику 1,2 миллиона тонн ГСМ.

Ранее замминистра энергетики Насипбек Керимов говорил, что КР обратилась к РФ с предложением увеличить в текущем году льготные квоты.

«До конца 2025 года Кыргызстан намерен увеличить квоту на дизельное топливо на 100 тысяч тонн, а также на 60 тысяч тонн дополнительно увеличить квоту на авиационный керосин», — сказал он.

В Минэнерго КР в настоящее время стороны продолжают переговоры о поставках беспошлинного топлива в 2026 году.
