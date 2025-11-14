16:49
Происшествия

В Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в воинские части

Военная прокуратура совместно с Главным управлением военной контрразведки ГКНБ выявила факты умышленной поставки в войсковые части Кыргызстана некачественных продуктов питания, не соответствующих договорным требованиям и санитарным нормам. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, индивидуальные предприниматели В.Х., В.К. и К.С., действуя по предварительному сговору, подделывали этикетки и маркировку производителей, изменяли даты изготовления и сроки годности. После этого они поставляли фальсифицированные продукты для организации питания военнослужащих срочной службы.

Фото Генпрокуратуры.

В рамках расследования уголовного дела предприниматель В.К. задержана. Ей избрана мера пресечения в виде помещения под стражу. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере по статье 96 УПК Кыргызской Республики.

Фото Генпрокуратуры.

Следствие продолжает устанавливать круг причастных к преступной схеме. Проверяется участие других предпринимателей, а также должностных лиц Вооруженных сил КР, которые могли содействовать поставкам или закрывать на них глаза.

В ведомстве подчеркнули, что расследование находится на особом контроле и будет доведено до логического завершения.
