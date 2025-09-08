Астана, Бишкек и Ташкент определили обязательства по обеспечению попусков воды

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протоколы, регулирующие попуски воды и поставки электроэнергии. Встреча прошла на побережье Иссык-Куля, в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Фото пресс-службы Минэнерго Казахстана

Отмечается, что документы определили обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызстан.

Участники встречи также согласовали условия транзита электроэнергии из России в КР через энергосистему Казахстана.

Меры направлены на поддержание уровня воды в водохранилище и бесперебойное снабжение поливной водой южных регионов РК в предстоящий вегетационный период.