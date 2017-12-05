Дата применения трехстороннего контроля на внешних границах ЕАЭС неизвестна

«Пока неизвестно, когда договоренность о применении трехстороннего контроля на внешних границах ЕАЭС в Кыргызстане и Казахстане начнет применяться», — сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

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Напомним, на встрече президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минске принято решение установить на границе контроль со стороны как Казахстана, так и Кыргызстана. Также три человека от ЕАЭС будут осматривать и пропускать грузы. Таким же образом будет проходить проверка и на границе с Китаем.

«Речь идет о контроле на пунктах пропуска «Хоргос» в Казахстане, «Торугарт» и «Иркештам» в Кыргызстане. Но в дорожной карте точные сроки введения трехстороннего контроля не прописаны. Для этого необходимо будет создать нормативно-правовую базу, упорядочить документы», — прокомментировал Толкунбек Абдыгулов.