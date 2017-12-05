Вопрос передачи аэропортов Кыргызстана зарубежным инвесторам решит Жогорку Кенеш

Вопрос возможной передачи аэропортов Кыргызстана в управление зарубежным инвесторам решит Жогорку Кенеш. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правительстве.

Отмечено, что в настоящее время правительство Кыргызстана ведет переговоры с турецкой компанией TAV Airports Holding и другими крупными инвесторами. Однако переговоры пока на начальном этапе.

«Передачу таких крупных стратегических объектов по закону должен решать Жогорку Кенеш. Правительство внесет предложение на рассмотрение, если оно будет экономически оправданным», — пояснили в кабмине.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша поинтересовались, что будет с безопасностью, если аэропорты передадут в управление инвесторам.