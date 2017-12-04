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Экономика

Сколько должен стоить уголь в Кыргызстане

Государственное агентство антимонопольного регулирования установило предельный уровень розничных цен на уголь по сортам в разрезе районов каждой области, Бишкека и Оша.

Результаты мониторинга показали, что за месяц цены выросли на 20 процентов. В среднем по республике тонна угля стоит 4 тысячи 325 сомов.

Правительство КР имеет право вводить государственное регулирование розничных цен на социально значимые товары в целях защиты прав потребителей и развития конкуренции на срок не более 90 календарных дней.
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