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Экономика

В Кыргызстане начали праздновать Всемирный день сбережений

В Кыргызстане сегодня стартовали мероприятия, посвященные Всемирному дню сбережений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила официальный представитель Национального банка страны Аида Карабаева.

По ее словам, мероприятия пройдут по всей стране с 9 по 30 октября. В этом году к празднованию Всемирного дня сбережений подключились еще пять коммерческих банков. Они разработали свои программы совместно с Фондом сберегательных касс (Германия). Все мероприятия в рамках Всемирного дня сбережений пройдут в рамках Государственной программы по повышению финансовой грамотности населения Кыргызстана.

«В этом году в коммерческих банках и их филиалах пройдут дни открытых дверей, организуют лекции по финансовой грамотности и игры на тему сбережений. Мы хотим еще раз обратить внимание на то, что сбережения играют важную роль в обеспечении надежного будущего каждого гражданина. Они влияют на успешное экономическое развитие страны в целом», — отметила Аида Карабаева.

Напомним, что Всемирный день сбережений отмечается во всем мире ежегодно 31 октября более 90 лет. Его цель — пропаганда и привитие культуры сбережений. В Кыргызстане Всемирный день сбережений проводится в третий раз.
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