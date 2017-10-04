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Экономика

На «Кумторе» кадровые перестановки. Посты покинули три вице-президента

На «Кумторе» произошли кадровые перестановки. Посты покинули вице-президенты по финансам, снабжению, управлению рисками, а также менеджер отдела снабжения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

По их данным, благодаря недавно достигнутым договоренностям между правительством Кыргызстана и ЗАО «Кумтор Голд Компани» сделаны значительные шаги для достижения прозрачности и открытости проекта «Кумтор».

Руководство ЗАО «Кумтор Голд Компани» решило изменить структуру управления проектом «Кумтор» и обновить руководящий состав компании.

Согласно новой структуре управления проектом «Кумтор» предполагается включить в высшее управление компанией трех специалистов ЗАО «Кумтор Голд Компани», являющихся гражданами Кыргызстана.

Напомним, в сентябре 2017-го генеральным менеджером ЗАО «Кумтор Голд Компани» назначили Болотбека Идирисова, работающего на руднике «Кумтор» с 1995 года.
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