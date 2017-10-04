ЕАЭС защищает внутренних производителей. Введена пошлина для украинских товаров

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) введена антидемпинговая пошлина на горячекатаные уголки, производимые украинскими предприятиями. В ЕАЭС решили защитить внутренних производителей металлургической продукции.

Отмечено, что решение принято на основе данных антидемпингового расследования. Его с августа 2016 года вел Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК. Расследование начали по заявлению ряда крупнейших российских металлургических предприятий — Западно-Сибирского, Нижнетагильского и Магнитогорского комбинатов, а также двух предприятий «Северстали».

Комиссия выявила факт демпингового импорта в ЕАЭС изделий, которые выпускает ряд украинских производителей, в том числе «Азовсталь», Енакиевский металлургический завод и другие. Демпинговая маржа при импорте уголков определена в размере 37,89 процента.

В 2015 году по сравнению с 2014-м объем поставок уголков из Украины на рынок Евразийского экономического союза увеличился на 41,3 процента. А объем производства аналогичных товаров на территории союза снизился на 15,6 процента. Эта тенденция продолжилась и в период расследования, которое проходило с 1 июля 2015-го по 30 июня 2016 года. При росте импорта из Украины на 23,1 процента падение объема производства составило 13,9 процента.

С 1 января 2013 года по 30 июня 2016-го цены украинских производителей уголков были ниже цен других производителей аналогичного товара. В 2015 году украинские уголки подешевели на 32,3 процента, а в период расследования — на 28,4 процента. Производители из государств союза для сохранения конкурентоспособности вынуждены были также снижать цены.

Влияние демпингового импорта ухудшило производственные и финансово-экономические показатели металлургической отрасли экономики ЕАЭС. Например, объем производства в отрасли в период расследования снизился на 14,4 процента, объем реализации — на 11,8 процента, прибыли — на 50,3 процента. Доходность от использования основных средств упала в 2,5 раза. В мае 2017 года принято решение о введении предварительной антидемпинговой пошлины в отношении украинских уголков сроком на четыре месяца — с июня по октябрь.

Новым решением коллегия ЕЭК продлила срок антидемпинговой пошлины на четыре года и восемь месяцев. Таким образом, общий срок ее действия составит пять лет.

Коллегия ЕЭК установила антидемпинговую пошлину в размере 37,89 процента в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС украинских стальных горячекатаных уголков. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 11 октября 2017 года.