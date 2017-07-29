Владельца обменки в Оше оштрафовали на 50 тысяч сомов

Национальный банк начал пользоваться новыми штрафами. Владелец обменки в Оше оштрафован на 50 тысяч сомов. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что за нарушение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности и ненаправление сообщений в уполномоченный государственный орган обменное бюро в Оше оштрафовано на 30 тысяч сомов.

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В свою очередь, за нарушение банковского законодательства, в том числе за невыполнение требований по предоставлению полной и достоверной отчетности, руководитель обменного бюро (должностное лицо) оштрафован на 50 тысяч сомов.

Напомним, что новые штрафы вступили в силу еще в прошлом году. Они выросли практически в десять раз. Максимальный штраф для должностного лица за работу обменного бюро без лицензии сейчас составляет 250 тысяч сомов, а за нарушение банковского законодательства — 100 тысяч.