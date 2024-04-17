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Экономика

Нацбанк: Ситуация на валютном рынке остается относительно стабильной

Ситуация на внутреннем валютном рынке остается относительно стабильной. Об этом 24.kg сообщили в Национальном банке.

При этом в регуляторе подтвердили, что на сегодня на внутреннем валютном рынке наблюдается преобладание предложения иностранной валюты над ее спросом. С 1 по 17 апреля официальный курс доллара США по отношению к сому снизился на 0,41 процента — с 89,4708 до 89,1061 сома.

«С начала 2024 года по 17 апреля официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 0,02 процента — с 89,0853 до 89,1061 сома. За это время для сглаживания резких колебаний обменного курса Нацбанк провел две интервенции по продаже иностранной валюты на $31,85 миллиона и три интервенции по покупке долларов США на $45,30 миллиона. Итого чистая покупка составила $13,45 миллиона», — рассказали в НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291811/
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