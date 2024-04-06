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Экономика

Нацбанк будет еженедельно определять курсы еще трех валют

Предлагается внести изменения в постановление правления Национального банка «Об утверждении «Правил определения официальных курсов иностранной валюты по отношению к кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается включить оманский риал, гонконгский доллар и индонезийскую рупию в перечень иностранной валюты, официальные курсы которой по отношению к кыргызскому сому определяются Национальным банком на еженедельной основе.

С такой просьбой к регулятору обратились несколько коммерческих банков.

«Коммерческие банки для расширения и диверсификации корреспондентских/контрагентских отношений с зарубежными банками провели работу по открытию корреспондентских счетов в иностранных коммерческих банках, расположенных в таких странах, как Султанат Оман, специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики и Республика Индонезия. Для оптимизации процесса учета иностранной валюты, возможности переоценки балансовых счетов коммерческих банков возникает необходимость в расширении перечня иностранной валюты для определения официальных курсов оманского риала, гонконгского доллара и индонезийской рупии по отношению к кыргызскому сому», — прокомментировали в Национальном банке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290952/
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