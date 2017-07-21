За полгода на ямочный ремонт дорог в Кыргызстане потратили 165,8 миллиона сомов. Всего же на текущий ремонт израсходовано 210,5 миллиона сомов. Такие данные приводят в Министерстве транспорта и дорог страны.

Отмечено, что в 2017 году на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования предусмотрен 1 миллиард 999,5 миллиона сомов. Работы выполнены на 813,2 миллиона.

В том числе уложено 30,25 километра асфальта на 169,7 миллиона сомов, произведено черногравийное покрытие на 3,1 миллиона и выполнены подготовительные работы на 23 миллиона сомов. На гравийное покрытие 17,6 километра дорог потрачено 7 миллионов 291,6 тысячи сомов.

На летнее и зимнее содержание дорог затрачено 166,5 миллиона сомов. При этом всего на эти цели предусмотрено 196,1 миллиона. На зимнее содержание дорог осталось лишь 15,6 миллиона сомов.

«Этих средств на ноябрь—декабрь при возможном раннем наступлении зимы явно недостаточно. Нехватка средств на зимнее содержание автомобильных дорог объясняется суровой зимой и поздним наступлением весны в текущем году», — отметили в Минтрансе.