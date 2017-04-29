В мае на территории ЕАЭС начинают работу общие рынки лекарств

Основные документы ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям вступят в силу 6 мая. Начинают работу общие рынки. Об этом сообщает ЕЭК.

По ее данным, 26 апреля Евразийская экономическая комиссия получила уведомление о завершении Кыргызстаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протоколов о присоединении Армении к соглашениям о единых принципах и правилах обращения лекарств и медизделий в рамках Евразийского экономического союза.

Таким образом, 26 апреля вступили в силу шесть решений коллегии ЕЭК, утвердившей Номенклатуру лекарственных форм, Правила ведения номенклатуры медицинских изделий, Правила определения категорий лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту, Правила проведения мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий и другие.