Депутаты интересуются, когда малые ГЭС появятся в Кыргызстане

Депутаты интересуются, когда в Кыргызстане появятся малые ГЭС. Вопрос подняли сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Как сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов, уже принят закон о возобновляемых источниках энергии, куда входят и малые ГЭС. «Многие инвесторы предлагают проекты в сфере малой энергетики. Вопрос в том, что в случае запуска станции есть повышающие коэффициенты, которые необходимо выплачивать инвестору. Механизм разрабатывается. Существует проект и у Национального энергохолдинга», — сказал он.

Глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев добавил, что по 12 створам объявили тендер.

Однако председатель парламентского комитета Кожобек Рыспаев заявил: у него есть информация, что строительство ГЭС согласовано, но Олег Панкратов не подписывает. «У него две недели лежит документ. Не отпускает, не подписывает», — сказал он.

Чиновники заверили, что это недостоверная информация.

«Раз это ложная информация, беру обратно свои слова», — извинился Кожобек Рыспаев.