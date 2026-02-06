Инженерно-геологические изыскания для Камбаратинской ГЭС-1: объявлен конкурс

Министерство энергетики Кыргызстана объявило конкурс на выполнение инженерно-геологических изысканий на участке Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что закупка запланирована в рамках проекта «Техническая помощь для проекта «Камбаратинская ГЭС-1» и осуществляется неограниченным методом с применением двухпакетного способа.

Предложения принимаются до 23 февраля 2026 года. К участию приглашаются квалифицированные организации, соответствующие требованиям конкурса и законодательству КР.

Ранее в Минэнерго отмечали, что объект, имеющий стратегическое значение для всей Центральной Азии, в 2025-м продемонстрировал значительный прогресс как в инженерной части, так и в вопросах привлечения инвестиций. В прошлом году специалисты провели конкурс на актуализацию технико-экономического обоснования (ТЭО), разработанного в 2014-м. На данный момент эксперты определили тип плотины будущей станции.