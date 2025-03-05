В Кыргызстане жители 960 сел нуждаются в чистой питьевой воде

На сегодняшний день из 2 тысяч 14 сел Кыргызстана лишь 796 обеспечены безопасной питьевой водой. Об этом 24.kg сообщили в Государственном учреждении развития питьевого водоснабжения и водоотведения.

При этом в 114 селах системы чистой воды восстановлены и введены в эксплуатацию за последние три года, а на данный момент еще в 258 селах ведутся строительные работы.

Таким образом, в 960 населенных пунктах Кыргызстана все еще требуется строительство и реабилитация систем водоснабжения. На эти цели, по данным госучреждения, необходимо около $1 миллиарда.

Отмечается, что в целях решения данного вопроса разработан инвестиционный план, ведутся переговоры с Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Исламским банком развития, Саудовским фондом развития, Евразийским банком стабилизации и развития, Кувейтским фондом Арабского экономического развития и другими донорами.