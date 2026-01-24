18:51
Общество

В Бишкеке выявили стройплощадки без единого паспорта

В рамках рейдов, проводимых для контроля за соблюдением законодательных требований в отрасли, качеством и безопасностью строительных работ, выявлен ряд стройплощадок без единого паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Бишкекское городское управление Государственного управления архитектурно-строительного надзора  выявило ряд стройплощадок, не зарегистрированных в реестре и не имеющих единого паспорта.

В ходе проверки установлено, что паспорт отсутствует на следующих объектах:

  • улица Анкара, 1/7;
  • улица Токмок, 156 и 37.

В результате приняты соответствующие административные меры в отношении ООО Level, Ai-Group и A-Plus, осуществляющих строительные работы. Проверка продолжается.

Справка 24.kg

Единый паспорт — это документ, подтверждающий законность строительной площадки посредством QR-кода и содержащий всю необходимую информацию о ней. Паспорт должен быть изготовлен в специально установленном размере и единообразном формате, и его необходимо вывешивать на каждой строительной площадке в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359161/
просмотров: 202
