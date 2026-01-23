18:42
Власть

Президент потребовал прозрачности: застройщиков обязали работать по правилам

Президент Садыр Жапаров провел совещание с руководителями крупнейших строительных компаний, представителями профильных госорганов и мэрией Бишкека. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ» и была посвящена наиболее острым проблемам строительной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время обсуждения поднимались вопросы исполнения застройщиками своих обязательств, устранения противоречий в нормативно-правовой базе и повышения прозрачности отрасли. Садыр Жапаров дал конкретные поручения министру строительства Нурдану Орунтаеву и мэру Айбеку Джунушалиеву.

Он особо подчеркнул, что честность и добросовестность строительных компаний должны стать безусловными требованиями.

Президент заявил о недопустимости практики, когда отдельные застройщики нарушают обещания перед гражданами и действующее законодательство. В качестве примеров он привел факты выявленных нарушений со стороны ряда фирм.

Садыр Жапаров поручил градоначальнику и главе Минстроя проводить подобные встречи на регулярной основе, чтобы возникающие проблемы не накапливались и решались оперативно.
