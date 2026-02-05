Министр Орунтаев сообщил о банкротстве стройкомпании «Эмаком»

Строительная компания «Эмаком» фактически признала банкротство и сообщила об отсутствии средств для завершения начатых объектов. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев на «правительственном часе» в Жогорку Кенеше.

По его словам, у компании имеются проблемные объекты в Бишкеке и Оше. Часть из них недостроена, часть завершена, но до сих пор не введена в эксплуатацию. Министр отметил, что с прошлого года ведомство ведет работу по вводу в эксплуатацию домов, где строительство завершено и куда уже заселились граждане. По нескольким объектам вопрос удалось закрыть.

Что касается строек, где работы остановлены, Орунтаев сообщил, что по ним есть поручения президента и решения будут приняты в ближайшее время.

Глава Минстроя также призвал граждан тщательно проверять застройщиков перед покупкой жилья и не вкладывать средства в компании, не располагающие финансовыми ресурсами.

Напомним, проблемы вокруг компании «Эмаком» поднимаются на протяжении нескольких лет. В сентябре 2024 года столичная милиция задержала бывшего руководителя компании, экс-депутата Жогорку Кенеша Эмилбека Жусупова. Поводом стали обращения клиентов компании в правоохранительные органы.

По данным милиции, вкладчикам причинен материальный ущерб на сумму свыше 60 миллионов сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере».