Власть

Власти вводят внешнее управление на стройках «Доолот Курулуш»

Государство вводит внешнее управление на двух объектах стройкомпании «Доолот Курулуш». Дольщики смогут заселиться в квартиры в течение полутора — двух лет. Об этом заявил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, дольщики собрали 2 миллиарда сомов. Все ранее заключенные договоры сохраняют силу — в течение десяти лет к их стоимости не будут добавлять ни 1 процента.

Речь идет о проектах «Шопоков эко сити» на 2 тысячи 300 квартир и жилом комплексе «Кудайберген», рассчитанном на 1 тысячу 400 квартир.

Каныбек Туманбаев также сообщил, что межведомственная комиссия проверяет деятельность стройкомпании. Итоги ее работы планируется объявить в течение десяти дней.

Напомним, накануне по поручению главы государства Садыра Жапарова инициирована проверка деятельности строительной фирмы «Доолот Курулуш». Каныбек Туманбаев выехал в Шопоков и на месте ознакомился с состоянием объектов застройщика.
