Власть

Энергетикам передали новую спецтехнику на 145,8 миллиона сомов

Фото кабмина КР. Министр энергетики Таалайбек Ибраев и глава кабмина Адылбек Касымалиев

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев передал Министерству энергетики ключи от новой партии специального автотранспорта, закупленной в рамках модернизации энергетической отрасли.

По данным ведомства, по плану капитального строительства и технического обновления ОАО «НЭСК» приобрели 17 бригадных автомобилей JAC–T8 и 8 экскаваторов-погрузчиков SHANMON–388H. Кроме того, в рамках проекта «Модернизация и устойчивое развитие энергетической отрасли» закуплены два автоподъемника высотой 45 метров на базе КамАЗ-43118 и 10 бригадных автомобилей JAC–N56.

Всего энергетикам передали 37 единиц специализированной техники общей стоимостью 145,8 миллиона сомов.

Адылбек Касымалиев отметил, что развитие энергетики является одним из ключевых приоритетов государства. По его словам, по поручению президента Садыра Жапарова в отрасли ведут масштабные строительные работы, обновляют мощности ГЭС, модернизируют агрегаты и продлевают срок эксплуатации энергообъектов.

«Энергетическая отрасль Кыргызстана из года в год укрепляется. За последние годы закуплены сотни единиц специальной техники. Сегодня мы передали очередную партию. Пусть она служит стране и ее гражданам», — подчеркнул глава кабмина.

Отмечается, что только в 2025 году для энергетической и угольной отраслей приобрели свыше 160 единиц спецтехники.
