НЭСК объявила тендер на закупку ГСМ на 370 миллионов сомов

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» объявило тендер на закупку горюче-смазочных материалов для обеспечения своей деятельности. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что закупка проводится в стандартном формате и предусматривает поставки топлива через сеть автозаправочных станций на территории страны. Планируемая сумма затрат составляет 370,2 миллиона сомов.

ОАО сформировало четыре лота, в которых наибольший объем приходится на бензин Аи-92 — 193,4 миллиона сомов. Затем следуют дизельное топливо на 145,8 миллиона, поставки бензина Аи-95 на 30,8 миллиона и сжиженного углеводородного газа (пропан) на 164,5 тысячи сомов. Поставка топлива должна осуществляться ежедневно через сеть АЗС, расположенных по всей республике.

В пакете квалификационных требований указаны отсутствие задолженности по налогам и обязательным платежам, наличие АЗС с топливом не ниже класса К5 во всех областях, функционирующая система учета по топливным картам, а также готовность предоставлять архивы видеонаблюдения с АЗС по запросу заказчика.

Заявки принимаются до 24 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355323/
