Экономика

Экспорт Кыргызстана упал на 43,5 процента, внешняя торговля — на 11,2 процента

Объем внешней торговли Кыргызстана за 11 месяцев 2025 года составил $14 миллиардов 19,4 миллиона. По данным Национального статистического комитета, по сравнению с январем — ноябрем 2024 года показатель уменьшился на 11,2 процента. Темпы падения ускорились: по итогам 10 месяцев снижение составляло 9,6 процента.

Резкое падение экспорта

Основной причиной отрицательной динамики стало сокращение экспортных поставок на 43,5 процента. За 11 месяцев 2025 года их объем составил всего $2 миллиарда 591,6 миллиона.

Импорт продемонстрировал незначительный рост на 0,5 процента, достигнув $11 миллиардов 427,8 миллиона.

Кыргызстан сохраняет высокую импортозависимость: на долю внешних поставок в страну приходится 81,5 процента от всего товарооборота.

  • Итоги по внешнеторговому обороту Кыргызстана Нацстатком всегда дает с задержкой на один месяц.

Что повлияло на снижение экспорта

В 2025 году кабинет министров Кыргызстана неоднократно вводил запреты на вывоз из страны различных товаров. В частности, лома, сельскохозяйственных животных. Также вводили запреты и на ввоз определенных товаров в республику. Это напрямую повлияло на объем внешней торговли. Особенно экспорта.

По данным Нацстаткома, Кыргызстан снизил поставки живых животных, обуви, отходов и медного лома медных, черных металлов и золота.

Кстати, с начала 2026 года кабинет министров уже ввел запрет на вывоз макулатуры и отходов бумаги из республики. Он будет действовать полгода. Кроме того, предлагают продлить ограничения на экспорт из страны лома и отходов черных металлов. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

Не исключено, что на полгода могут запретить и вывоз известняка-ракушечника. Проект постановления также вынесли на общественное обсуждение. Цель — предотвратить неконтролируемый вывоз важного минерального сырья, сохранить ресурсную базу страны и обеспечить стабильность поставок для внутреннего рынка.

Торговля со странами ЕАЭС

Товарооборот со странами ЕАЭС за 11 месяцев 2025 года составил $4 миллиарда 933 миллиона, что на 1,3 процента больше показателя 2024 года. Однако и здесь наблюдается дисбаланс:

  • Экспорт в страны союза рухнул на 34,3 процента (всего $1 миллиард 14,8 миллиона).

  • Импортные поступления выросли на 17,7 процента ($3 миллиарда 918,2 миллиона).

Наибольшая доля взаимной торговли республики внутри объединения пришлась на Россию (64,1 процента) и Казахстан (34,3 процента). В общем объеме внешней торговли Кыргызстана на страны ЕАЭС приходится 35,2 процента оборота.

