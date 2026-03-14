Внедрение системы «Базар»: ГНС собрала более 1 миллиарда сомов налогов

Благнодаря внедрению системы «Базар» ГНС Кыргызстана собрала более 1 миллиарда сомов налогов. Об этом на III форуме руководителей налоговых ведомств стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии в Ташкенте сообщил замглавы Налоговой службы КР Мирлан Рахманов.

По его словам, в прошлом году внедрение информационной системы «Базар» позволило довести объем налоговых сборов до 1,08 миллиарда сомов.

Как отмечает пресс-служба ведомства, результат стал показателем эффективности цифровизации крупнейших рынков страны — «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина», где внедрение особого налогового режима и системы учета предпринимателей обеспечило рост поступлений более чем на 64 процента.

Мирлан Рахманов отметил, что цифровая трансформация помогает сокращать теневой сектор экономики. Сравнительный анализ показал, что уже в 2024 году налоговые отчисления выросли на 62,2 процента по сравнению с 2022-м.

В ГНС также отметили роль других электронных инструментов, таких как «ЭСФ», «НДС», «ККМ» и «Личный кабинет налогоплательщика».
Материалы по теме
Учредителей ОсОО хотят заставить отвечать по налоговым долгам компаний
Кабмин предложил изменить правила налоговых проверок и возврата НДС
В Узгене реконструируют «Береке базар»: объем инвестиций — 1,1 миллиарда сомов
Что построят на месте старого базара в городе Ош
Когда платить? ГНС разъяснила дату налогового обязательства
В бишкекском кафе выявили теневой учет и скрытую выручку на 12 миллионов сомов
Крипторынок принес бюджету почти 1,7 миллиарда сомов в 2025 году
В Кыргызстане продлили срок подачи заявок на единый налог до 1 марта
Душат предпринимателей. Депутат БГК требует снизить арендную плату на землю
В 2025 году собрано налогов и страховых взносов на 391,8 миллиарда сомов
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;марта Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
