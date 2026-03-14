Внедрение системы «Базар»: ГНС собрала более 1 миллиарда сомов налогов

Благнодаря внедрению системы «Базар» ГНС Кыргызстана собрала более 1 миллиарда сомов налогов. Об этом на III форуме руководителей налоговых ведомств стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии в Ташкенте сообщил замглавы Налоговой службы КР Мирлан Рахманов.

По его словам, в прошлом году внедрение информационной системы «Базар» позволило довести объем налоговых сборов до 1,08 миллиарда сомов.

Как отмечает пресс-служба ведомства, результат стал показателем эффективности цифровизации крупнейших рынков страны — «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина», где внедрение особого налогового режима и системы учета предпринимателей обеспечило рост поступлений более чем на 64 процента.

Мирлан Рахманов отметил, что цифровая трансформация помогает сокращать теневой сектор экономики. Сравнительный анализ показал, что уже в 2024 году налоговые отчисления выросли на 62,2 процента по сравнению с 2022-м.

В ГНС также отметили роль других электронных инструментов, таких как «ЭСФ», «НДС», «ККМ» и «Личный кабинет налогоплательщика».