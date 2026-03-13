17:42
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Экономика

CASA-1000. Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии

Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии в рамках проекта CASA-1000. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил координатор группы реализации проекта CASA-1000 Азим Молдокеримов.

По его словам, есть много инвесторов, которые хотели бы присоединиться к продаже электроэнергии.

«В рамках данной программы предусмотрен открытый доступ. Если у кого-то из третьих сторон есть своя электроэнергия для продажи, то они могут продавать без проблем. Узбекистан, например, очень заинтересован — у них летом наблюдается очень большой профицит электроэнергии. При этом четыре участника проекта будут зарабатывать на транзите — 1,5 цента за каждый киловатт-час. Они делятся равномерно, то есть в любом случае мы заработаем на этом проекте. Эта цена не окончательная, тариф будет пересматриваться в сторону увеличения», — сказал Азим Молдокеримов.

Отметим, что поставки электроэнергии запланированы на летний период.

Читайте по теме
CASA-1000. Сколько заработают НЭСК и «Электрические станции» за 15 лет

На вопрос радиоведущей, не возникнет ли дефицита в Кыргызстане, Азим Молдокеримов ответил: на сегодня в республике реализуется много проектов для генерации электроэнергии, в том числе мини-ГЭС и возобновляемые источники энергии.

«То есть, когда CASA-1000 начнет работу в 2028 году, мы из дефицита перейдем к профициту и будем поставлять свою лишнюю энергию», — заметил он.

CASA-1000 — региональный проект, который предусматривает экспорт электроэнергии через соединение энергосистем Центральной и Южной Азии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Стартовал он в 2016 году и призван обеспечить передачу 1 тысячи 300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран региона на рынки электроэнергии с высоким спросом в государствах Южной Азии путем строительства новой энергетической инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365906/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
CASA-1000. Сколько заработают НЭСК и «Электрические станции» за 15 лет
Пришлось пересаживать цветы. Как реализовали проект CASA-1000 в Кыргызстане
На какой стадии находится проект CASA-1000, рассказал координатор
Кыргызстанские товары выходят на рынок Узбекистана
В Узбекистане за два месяца пресекли деятельность 45 ОПГ
Новые тарифы в Кыргызстане покроют лишь 45 процентов себестоимости электричества
Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Опытом сокращения потерь воды в Узбекистане поделился Саидикрам Ниязходжаев
О распределении водных ресурсов рассказал посол Узбекистана в Кыргызстане
Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;марта Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
13 марта, пятница
17:33
Внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $1 миллиарда Внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $1 миллиарда
17:32
В Бишкеке водитель сломал руку сотруднице УПСМ и пытался скрыться
17:18
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
17:05
На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству
16:58
Инвестиции на миллиарды. В Минэкономики назвали крупнейшие промышленные проекты