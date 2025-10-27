Кредит для закрытия долга по CASA-1000: президент КР ратифицировал контракт

Президент Садыр Жапаров ратифицировал финансовый контракт Кыргызстана с Европейским инвестиционным банком по проекту CASA-1000, подписанный в мае 2025 года.

Документ предусматривает дополнительное финансирование проекта передачи и торговли электроэнергией «Центральная Азия — Южная Азия (CASA-1000)».

Министерству финансов поручено уведомить Европейский инвестиционный банк о выполнении всех внутренних процедур, необходимых для вступления контракта в силу.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

CASA-1000 — региональный проект, который предусматривает экспорт электроэнергии через соединение энергосистем Центральной и Южной Азии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Стартовал в 2018 году и призван обеспечить передачу 1 тысячи 300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран региона на рынки электроэнергии с высоким спросом в государствах Южной Азии путем строительства новой энергетической инфраструктуры.

В рамках CASA-1000 в КР строят линию электропередачи напряжением 500 киловольт и сопутствующую инфраструктуру к подстанции «Датка».