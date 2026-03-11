11:34
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Война с Ираном наносит серьезный удар по мировой экономике — Associated Press

Война с Ираном наносит серьезный удар по мировой экономике. Об этом говорится в статье Associated Press.

Эксперты подчеркивают, что конфликт приводит к росту цен на энергоносители и удобрения, угрожает дефицитом продовольствия в третьих странах, дестабилизирует неспокойные государства, такие как Пакистан, и усложняет борьбу с инфляцией для центральных банков, таких как Федеральная резервная система США.

Большая часть проблем возникла из-за того, что Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти, был фактически перекрыт после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары, в результате которых был убит иранский лидер аятолла Али Хаменеи.

«Долгое время кошмарным сценарием, который удерживал США от даже мысли о нападении на Иран и заставлял их призывать Израиль к сдержанности, был сценарий, при котором иранцы перекрывали Ормузский пролив, — сказал старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона и бывший главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд. — Теперь этот кошмарный сценарий стал реальностью».

Из-за перекрытия ключевого маршрута поставок цены на нефть резко выросли. За ними последовал рост цен на бензин.

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, рост цен на нефть на 10 процентов — при условии, что он сохранится в течение большей части года — приведет к росту мировой инфляции на 0,4 процентных пункта и снижению мирового ВВП на 0,2 процента.

«Ормузский пролив должен быть вновь открыт, — заявил экономист Саймон Джонсон из Массачусетского технологического института, лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года. — Через него проходит 20 миллионов баррелей нефти в день. Нигде в мире нет избыточных мощностей, которые могли бы восполнить этот дефицит».

Многие экономисты надеются, что мировая торговля сможет преодолеть нынешний кризис.

«Мировая экономика доказала, что способна справляться с серьезными потрясениями, такими как введение пошлин в США, поэтому есть основания полагать, что она выдержит последствия войны в Иране», — считает профессор торговой политики Корнеллского университета Эсвар Прасад.

Эксперты считают, что на данный момент война, скорее всего, приведет к разделению на экономических победителей и проигравших. Нефтедобывающие страны за пределами зоны боевых действий — Норвегия, Россия, Канада — выиграют от высоких цен на нефть, не подвергаясь риску ракетных ударов и атак беспилотников.

Энергетика не единственная проблема. По словам Джозефа Глаубера из Международного исследовательского института продовольственной политики, через Ормузский пролив проходит до 30 процентов мирового экспорта удобрений, включая карбамид, аммиак, фосфаты и серу.

Из-за перебоев в работе пролива уже прекратились поставки удобрений, что привело к росту расходов фермеров и, вероятно, приведет к повышению цен на продукты питания.

«Любые страны со значительным сельскохозяйственным сектором, в том числе США, будут уязвимы, — сказал он. — Сильнее всего последствия скажутся на странах с низким уровнем дохода, где продуктивность сельского хозяйства и так может снизиться. Добавьте к этому дополнительные расходы, и вы получите перспективу значительного дефицита продовольствия».

Иранский кризис также ставит в затруднительное положение центральные банки по всему миру. Рост цен на энергоносители провоцирует инфляцию.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365404/
просмотров: 353
