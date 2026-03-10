18:22
Новые тарифы в Кыргызстане покроют лишь 45 процентов себестоимости электричества

Даже с учетом изменения цен с 1 мая население Кыргызстана будет покрывать лишь 45 процентов от реальной себестоимости электроэнергии. Об этом сообщил директор департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса Тимур Орозалиев в эфире агентства «Кабар».

По его словам, в 2026 году себестоимость одного киловатт-часа составляет 3 сома 3 тыйына.

«С 1 мая тариф составит 1 сом 64 тыйына. Таким образом, даже новая цена — это всего лишь 45 процентов от фактической себестоимости товара на данный момент», — пояснил Орозалиев.

Заместитель гендиректора ОАО «НЭСК» Уларбек Дуйшо уулу добавил, что тарифы в Кыргызстане остаются самыми низкими в Центральной Азии. Для сравнения он привел данные по соседним странам: в Казахстане стоимость варьируется от 4,31 до 5,54 сома, в Узбекистане — от 4,30 до 7,30 сома, а в Таджикистане — от 3,16 до 3,60 сома за киловатт-час.

Напомним, новые тарифы, вступающие в силу с 1 мая, распределены по восьми основным категориям потребителей, включая население, промышленные объекты и бюджетные учреждения.

Кабмин планирует вывести энергосистему на самоокупаемость к 2030 году, активно привлекая «зеленое» финансирование и развивая государственно-частное партнерство.
