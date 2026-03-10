15:14
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Экономика

Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая

Директор департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса Тимур Орозалиев рассказал о тарифах, которые вступят в силу в Кыргызстане с 1 мая.

По его словам, тарифная сетка разделена на восемь основных категорий:

  • Малообеспеченные семьи (получатели пособия «Үй-бүлөгө көмөк»): тариф до 700 киловатт-часов останется на уровне 50 тыйынов, изменений не будет.
  • Жители высокогорных районов: ограничение в 700 киловатт-часов отсутствует, тариф составит 1 сом 64 тыйына (увеличение на 27 тыйынов).
  • Население (общее): при потреблении до 700 киловатт-часов тариф составит 1 сом 64 тыйына (корректировка на 27 тыйынов). При потреблении свыше 700 киловатт-часов — 2 сома 94 тыйына (повышение на 34 тыйына).
  • Социальные и общественные потребители (насосные станции, религиозные организации, интернаты, детские учреждения, учреждения для инвалидов и пожилых) — 2 сома 96 тыйынов (повышение на 34 тыйына).
  • Промышленные потребители — 3 сома 65 тыйынов.
  • Бюджетные потребители — 4 сома 62 тыйына.
  • Коммерческие потребители (банки, кафе и рестораны) — 4 сома 33 тыйына.
  • Энергоемкие потребители (золотодобывающая и алкогольная промышленность) — 6 сомов 84 тыйына. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365319/
просмотров: 838
Версия для печати
Материалы по теме
Парковки в Бишкеке могут стать платными. Прайс по зонам
Суд обязал администрацию Трампа вернуть импортерам более $130 миллиардов тарифов
Повысить тариф на воду в Кыргызстане почти до 37 сомов предложил депутат ЖК
Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Комитет ЖК одобрил кредит в $40 миллионов на ЛЭП и ремонт подстанций
Уже сутки нет света. Жители дома на улице Лермонтова в Бишкеке просят помощи
После отказа от бумажных квитанций по свету сэкономлено 40 тонн бумаги
КР экспортировала в 2025 году 3,886 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
В Бишкеке 24 февраля отключат за долги по электроэнергии более 6 тысяч абонентов
Популярные новости
Тенге заметно вырос, рубль и&nbsp;доллар обновили минимумы месяца. Курс на&nbsp;6&nbsp;марта Тенге заметно вырос, рубль и доллар обновили минимумы месяца. Курс на 6 марта
Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с&nbsp;начала 2026 года Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с начала 2026 года
В&nbsp;Кыргызстане возможен постепенный рост цен на&nbsp;топливо из-за ситуации в&nbsp;мире В Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за ситуации в мире
Евро и&nbsp;рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;марта Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
15:08
Канатбек Чыныбаев назначен и. о. министра чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев назначен и. о. министра чрезвычайных...
15:05
Кабмин ввел новый механизм предупреждений за экстремизм для СМИ и организаций
15:02
Министр чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов освобожден от должности
14:59
Команда из КР приняла участие в однодневной гонке Poreč Classic
14:57
Верховный суд направил дело Махабат Тажибек кызы на новое рассмотрение