Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая

Директор департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса Тимур Орозалиев рассказал о тарифах, которые вступят в силу в Кыргызстане с 1 мая.

По его словам, тарифная сетка разделена на восемь основных категорий:

Малообеспеченные семьи (получатели пособия « Үй-бүлөгө көмөк» ): тариф до 700 киловатт-часов останется на уровне 50 тыйынов, изменений не будет.

Жители высокогорных районов: ограничение в 700 киловатт-часов отсутствует, тариф составит 1 сом 64 тыйына (увеличение на 27 тыйынов).

Население (общее): при потреблении до 700 киловатт-часов тариф составит 1 сом 64 тыйына (корректировка на 27 тыйынов). При потреблении свыше 700 киловатт-часов — 2 сома 94 тыйына (повышение на 34 тыйына).

Социальные и общественные потребители (насосные станции, религиозные организации, интернаты, детские учреждения, учреждения для инвалидов и пожилых) — 2 сома 96 тыйынов (повышение на 34 тыйына).

Промышленные потребители — 3 сома 65 тыйынов.

Бюджетные потребители — 4 сома 62 тыйына.

Коммерческие потребители (банки, кафе и рестораны) — 4 сома 33 тыйына.