17:52
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Власть

Закон о конкуренции принят в первом чтении. О чем спорили депутаты ЖК

Жогорку Кенеш принял в первом чтении проект закона «О конкуренции». Новая редакция призвана обновить нормы 2011 года, которые, по заявлению службы антимонопольного регулирования, устарели и не учитывают реалии цифровизации и появления новых видов бизнеса.

Читайте по теме
Комитет ЖК рассматривает новый Закон «О конкуренции». Что изменится

Одним из главных изменений в новой редакции закона станет полная отмена государственного реестра доминирующих компаний. Теперь статус монополиста будет определяться не формальным списком, а реальным анализом рынка в момент выявления нарушения. Кроме того, законопроект в шесть раз увеличивает срок исковой давности по нарушениям — с одного года до шести лет, а также вводит контроль над цифровыми платформами и маркетплейсами.

В ходе обсуждения этих новшеств между депутатами и руководством Антимонопольной службы возникли споры, особенно в части влияния на эксклюзивные контракты. Депутат Жылдыз Садырбаева поинтересовалась, какие именно механизмы будут применяться к таким соглашениям.

Читайте по теме
Депутат предложила ограничить эксклюзивные контракты ресторанов на напитки

Председатель службы Айбек Мамыралиев привел в пример кафе и рестораны Кыргызстана, которые часто предлагают в основном импортные напитки из-за эксклюзивных контрактов с крупными компаниями. Он пояснил, что если такой договор ограничивает конкуренцию, ведомство получит право аннулировать подобные пункты.

Однако Садырбаева назвала такой подход нелогичным, отметив, что ограничения в отдельных точках продаж не могут влиять на весь рынок.

«Здесь говорится о какой-то определенной точке, это же не на весь рынок, и такое ограничение не может на него повлиять. Это нелогично. К сожалению, экономика Кыргызстана импортозависима по многим отраслям, и многие завезенные товары значительно дешевле и качественнее наших. Какие будут приниматься меры, если цена на импорт ниже, чем на аналогичный отечественный товар?» — спросила депутат.

Мамыралиев ответил, что закон направлен на обеспечение баланса интересов и создание конкурентной среды, а защита отечественного производителя — это функция Министерства экономики. Антимонопольная служба же будет обеспечивать равноправное положение для всех игроков.

Депутат Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос о злоупотреблениях со стороны крупных игроков. Она уточнила, какие меры будут приняты, если компания, занимающая доминирующее положение, пользуясь своим статусом, начнет необоснованно повышать цены.

Мамыралиев сообщил, что в новом законе предусмотрен поэтапный механизм ответственности, разработанный с учетом предложений бизнеса: сначала выносится предостережение, затем выдается официальное предупреждение, и только после этого следует привлечение к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях.

При этом, если компания-нарушитель признает свою вину, предусмотрены механизмы смягчения наказания.

На сегодня в Кыргызстане официально зарегистрировано 102 юридических лица как естественные монополисты и 100 доминирующих компаний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365545/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: Отечественным производителям сложно попасть на полки гипермаркетов
Депутат предложила ограничить эксклюзивные контракты ресторанов на напитки
Комитет ЖК рассматривает новый Закон «О конкуренции». Что изменится
Новый закон о конкуренции: в КР хотят усилить контроль за рынками и платформами
Европейские компании хотят объединиться, чтобы создать конкурента для SpaceX
Samsung решила не экономить на производстве смартфонов ради конкуренции с Apple
В кабмине придумали, как оградить предпринимателей от штрафов
Улучшить конкуренцию в экономике. На обсуждение вынесен новый законопроект
В кабмине Кыргызстана опровергают, что госслужащих заставили перейти на MegaCom
В Закон «О конкуренции» хотят внести понятие доминирующего объекта на рынке
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
17:39
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
17:20
С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
17:11
Ситуацию с лекарствами в больницах КР прокомментировали в ГП «Кыргызфармация»
17:10
Завод алюминиевых профилей и литейной продукции запустили в Кыргызстане
17:08
Закон о конкуренции принят в первом чтении. О чем спорили депутаты ЖК