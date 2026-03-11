Закон о конкуренции принят в первом чтении. О чем спорили депутаты ЖК

Жогорку Кенеш принял в первом чтении проект закона «О конкуренции». Новая редакция призвана обновить нормы 2011 года, которые, по заявлению службы антимонопольного регулирования, устарели и не учитывают реалии цифровизации и появления новых видов бизнеса.

Одним из главных изменений в новой редакции закона станет полная отмена государственного реестра доминирующих компаний. Теперь статус монополиста будет определяться не формальным списком, а реальным анализом рынка в момент выявления нарушения. Кроме того, законопроект в шесть раз увеличивает срок исковой давности по нарушениям — с одного года до шести лет, а также вводит контроль над цифровыми платформами и маркетплейсами.

В ходе обсуждения этих новшеств между депутатами и руководством Антимонопольной службы возникли споры, особенно в части влияния на эксклюзивные контракты. Депутат Жылдыз Садырбаева поинтересовалась, какие именно механизмы будут применяться к таким соглашениям.

Председатель службы Айбек Мамыралиев привел в пример кафе и рестораны Кыргызстана, которые часто предлагают в основном импортные напитки из-за эксклюзивных контрактов с крупными компаниями. Он пояснил, что если такой договор ограничивает конкуренцию, ведомство получит право аннулировать подобные пункты.

Однако Садырбаева назвала такой подход нелогичным, отметив, что ограничения в отдельных точках продаж не могут влиять на весь рынок.

«Здесь говорится о какой-то определенной точке, это же не на весь рынок, и такое ограничение не может на него повлиять. Это нелогично. К сожалению, экономика Кыргызстана импортозависима по многим отраслям, и многие завезенные товары значительно дешевле и качественнее наших. Какие будут приниматься меры, если цена на импорт ниже, чем на аналогичный отечественный товар?» — спросила депутат.

Мамыралиев ответил, что закон направлен на обеспечение баланса интересов и создание конкурентной среды, а защита отечественного производителя — это функция Министерства экономики. Антимонопольная служба же будет обеспечивать равноправное положение для всех игроков.

Депутат Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос о злоупотреблениях со стороны крупных игроков. Она уточнила, какие меры будут приняты, если компания, занимающая доминирующее положение, пользуясь своим статусом, начнет необоснованно повышать цены.

Мамыралиев сообщил, что в новом законе предусмотрен поэтапный механизм ответственности, разработанный с учетом предложений бизнеса: сначала выносится предостережение, затем выдается официальное предупреждение, и только после этого следует привлечение к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях.

При этом, если компания-нарушитель признает свою вину, предусмотрены механизмы смягчения наказания.

На сегодня в Кыргызстане официально зарегистрировано 102 юридических лица как естественные монополисты и 100 доминирующих компаний.