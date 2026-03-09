Комитет ЖК рассматривает новый Закон «О конкуренции». Что изменится

Заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова представила на комитете Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике проект закона «О конкуренции» в новой редакции. Необходимость полной переработки документа вызвана тем, что изменения затронули более половины текста действующего закона. Новая редакция призвана адаптировать законодательство к цифровой экономике, сократить бюрократические барьеры и привести правила игры на рынке в соответствие со стандартами ЕАЭС.

Фото — скриншот прямого эфира с заседания комитета. Беназир Нурланова

Одним из фундаментальных изменений станет полная отмена государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение. Сейчас компания официально считается монополистом только после включения в этот список, что часто позволяет бизнесу злоупотреблять рыночной силой до момента регистрации в реестре. После вступления закона в силу статус доминанта будет определяться по факту анализа рынка непосредственно в момент выявления нарушения, что лишит недобросовестных игроков формальных лазеек.

Законопроект также предполагает шестикратное увеличение срока исковой давности по антимонопольным нарушениям — с одного года до шести лет. Разработчики аргументируют это тем, что расследования картельных сговоров и скрытых манипуляций требуют глубокого и длительного анализа рынка, который часто выходит за рамки 12 месяцев. Увеличение этого периода не позволит нарушителям избегать ответственности из-за истечения процессуальных сроков и бюрократических проволочек.

Особое внимание в новой редакции уделено IT-сектору через введение понятий «цифровые платформы» и «сетевой эффект». Это позволит антимонопольному органу проверять деятельность крупных онлайн-площадок, маркетплейсов и агрегаторов. Если влияние платформы или количество совершаемых на ней сделок позволяют диктовать условия продавцам и покупателям, такая площадка будет признана доминирующей. Это наложит на нее соответствующие обязательства по соблюдению конкуренции.

Бизнесу предлагается инструмент саморегулирования в виде системы внутреннего контроля или антимонопольного комплаенса. Компании смогут на добровольной основе проводить аудит своей деятельности на соответствие закону. В случае если предприятие самостоятельно обнаружит нарушение и первым сообщит о нем ведомству, законопроект предусматривает механизмы смягчения ответственности или полное освобождение от штрафных санкций.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства вводится «порог безопасности» в 20 процентов. Запреты на согласованные действия не будут распространяться на те субъекты, чья совокупная доля на рынке не превышает этот показатель. В то же время государство намерено сделать прозрачным распределение преференций через создание открытого реестра получателей госпомощи. Это позволит отслеживать выдачу налоговых льгот, субсидий и грантов, исключая создание искусственных преимуществ для отдельных игроков.

Внедрение новой редакции закона должно создать прозрачную конкурентную среду и защитить потребителей от необоснованного роста цен. По прогнозам инициаторов, реформа обеспечит эффективное функционирование рынков без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.