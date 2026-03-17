Агробизнес Кыргызстана обеспокоен принятием законопроекта «О конкуренции». Производители и переработчики агропромышленного комплекса направили открытое обращение депутатам Жогорку Кенеша с просьбой доработать документ. Об этом сообщили в Ассоциации развития АПК.

Читайте по теме Закон о конкуренции принят в первом чтении. О чем спорили депутаты ЖК

Отмечается, что текущая редакция документа, принятая парламентом в первом чтении, может создать «системные правовые и экономические риски для предпринимательской деятельности».

Ранее агробизнес уже обращался в Министерство экономики и коммерции, направив свои предложения. Однако «значительная часть в представленной редакции законопроекта не была учтена».

Агробизнес тревожит чрезмерное расширение полномочий регулятора и размытость формулировок, которые позволяют трактовать обычную рыночную активность как нарушение закона. Одной из главных проблем предприниматели называют право антимонопольного органа на фактически неограниченное вмешательство в работу компаний. Согласно статье 23 законопроекта, «сотрудники антимонопольного органа получают право беспрепятственного доступа к организациям и учреждениям, хозяйствующим субъектам, а также к их информационным системам и базам данных».

Агробизнес опасается, что обязанность предоставлять любую запрашиваемую информацию, включая коммерческую и служебную, приведет к росту административного давления. При этом «законопроект не содержит достаточных процессуальных гарантий, которые ограничивали бы основания для проведения таких действий».

Предлагаемые критерии признания компании монополистом также вызвали вопросы у агросектора.

Согласно новой норме, «доминирующим может быть признано положение хозяйствующего субъекта даже при доле рынка ниже 35 процентов, если антимонопольный орган установит наличие определенных качественных признаков».

В КР региональные рынки весьма ограничены, и нововведение может привести к тому, что доминирующими признают обычные предприятия переработки или логистики.

Авторы обращения также указывают, что жесткое регулирование вертикальных соглашений ставит под удар привычную модель работы сектора: фермер — переработчик — оптовый оператор — торговая сеть. По мнению производителей, ограничение таких связей приведет к росту рисков для фермеров и нестабильности поставок.

Критике подвергся и порог для обязательного антимонопольного комплаенса — выручка свыше 50 миллионов сомов. Для агросектора это показатель среднего бизнеса, и «введение обязательного комплаенса может привести к росту административных расходов, необходимости привлечения юридических консультантов и усложнению внутреннего документооборота».

Агросектор считает, что принятие законопроекта может привести к расширению дискреционных полномочий антимонопольного органа, росту административной нагрузки на бизнес и формированию дополнительных правовых рисков для субъектов предпринимательства.