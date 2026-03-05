11:53
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Общество

Новый закон о конкуренции: в КР хотят усилить контроль за рынками и платформами

В Жогорку Кенеш внесен проект нового закона «О конкуренции», который должен заменить действующий документ 2011 года и существенно обновить правила регулирования рынков в Кыргызстане.

Законопроект направлен на усиление защиты конкуренции, борьбу с картелями и недобросовестной конкуренцией, а также на адаптацию антимонопольного законодательства к цифровой экономике.

Согласно проекту, предлагается расширить полномочия антимонопольного органа и ввести ряд новых инструментов контроля. В частности, в законодательстве впервые подробно прописываются нормы, связанные с деятельностью цифровых платформ и сетевыми эффектами. Антимонопольный орган сможет оценивать влияние интернет-площадок на рынок, если через них совершается значительная часть сделок между продавцами и покупателями.

Законопроект также уточняет критерии доминирующего положения компаний на рынке. Базовым ориентиром остается доля в 35 процентов, однако доминирование может быть признано и при меньшей доле, если компания способна самостоятельно влиять на цены, ограничивать доступ на рынок или обладает значительными ресурсами по сравнению с конкурентами. Кроме того, вводится понятие коллективного доминирования, когда несколько крупных компаний совместно контролируют большую часть рынка.

Отдельный блок норм касается борьбы с антиконкурентными соглашениями. Документ прямо запрещает картельные договоренности между компаниями, включая фиксацию цен, раздел рынков, манипулирование торгами и ограничение доступа других игроков на рынок. При этом участники картелей могут быть освобождены от штрафов, если первыми добровольно сообщат антимонопольному органу о нарушении и предоставят доказательства.

Еще одной новацией станет внедрение так называемого антимонопольного комплаенса — внутренней системы контроля в компаниях, направленной на предотвращение нарушений конкурентного законодательства. Бизнес сможет разработать собственные правила оценки рисков и направлять их в антимонопольный орган для проверки на соответствие требованиям закона.

Проект также вводит новые правила контроля за экономической концентрацией. Информация о слиянии компаний, создании совместных предприятий или приобретении долей в бизнесе должна будет сообщаться антимонопольному органу, если суммарная годовая выручка участников превышает 1 миллиард сомов. При этом, если орган не примет решение в установленные сроки, сделка будет считаться автоматически одобренной.

Отдельно регулируется вопрос государственной помощи бизнесу. Перед предоставлением субсидий, льгот или других преференций антимонопольный орган должен будет оценить их влияние на конкуренцию.

Для повышения прозрачности планируется создать реестр компаний, получающих государственную поддержку.

Кроме того, законопроект устанавливает запреты на антиконкурентные действия при государственных закупках, включая координацию участников тендеров, создание преимуществ отдельным компаниям и необоснованное ограничение доступа к торгам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364624/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
В Службе антимонопольного регулирования назначен новый председатель
В странах ЕАЭС усилили защиту бизнеса в антимонопольных расследованиях
Антимонопольная служба потребовала от кафе и ресторанов не завышать цены
Аудит. Сотрудникам Госантимонополии выплачивали премии несколько раз в месяц
Кабмин усиливает контроль: антимонопольному органу расширили полномочия
Готовимся к зиме: утверждены цены на уголь и услуги по его доставке
Европейские компании хотят объединиться, чтобы создать конкурента для SpaceX
Топливо может взлететь в цене на 15 процентов — власти обсуждают экстренные меры
В Кыргызстане пригрозили наказанием за необоснованный рост цен на топливо
В Кыргызстане имеются запасы ГСМ на один месяц
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
5 марта, четверг
11:49
Кыргызстан готовит Морской кодекс: флот под флагом Кыргызстана и реестр судов Кыргызстан готовит Морской кодекс: флот под флагом Кырг...
11:39
Нацбанк усилил контроль за операциями с наличными российскими рублями
11:35
Депутат предложил проанализировать все принятые Жогорку Кенешем законы
11:33
Кыргызстанские селлеры могут свободно поставлять товары на маркетплейсы России
11:29
Атака на Иран. Россия может прекратить поставки на газовый рынок Европы — Путин