Новый закон о конкуренции: в КР хотят усилить контроль за рынками и платформами

В Жогорку Кенеш внесен проект нового закона «О конкуренции», который должен заменить действующий документ 2011 года и существенно обновить правила регулирования рынков в Кыргызстане.

Законопроект направлен на усиление защиты конкуренции, борьбу с картелями и недобросовестной конкуренцией, а также на адаптацию антимонопольного законодательства к цифровой экономике.

Согласно проекту, предлагается расширить полномочия антимонопольного органа и ввести ряд новых инструментов контроля. В частности, в законодательстве впервые подробно прописываются нормы, связанные с деятельностью цифровых платформ и сетевыми эффектами. Антимонопольный орган сможет оценивать влияние интернет-площадок на рынок, если через них совершается значительная часть сделок между продавцами и покупателями.

Законопроект также уточняет критерии доминирующего положения компаний на рынке. Базовым ориентиром остается доля в 35 процентов, однако доминирование может быть признано и при меньшей доле, если компания способна самостоятельно влиять на цены, ограничивать доступ на рынок или обладает значительными ресурсами по сравнению с конкурентами. Кроме того, вводится понятие коллективного доминирования, когда несколько крупных компаний совместно контролируют большую часть рынка.

Отдельный блок норм касается борьбы с антиконкурентными соглашениями. Документ прямо запрещает картельные договоренности между компаниями, включая фиксацию цен, раздел рынков, манипулирование торгами и ограничение доступа других игроков на рынок. При этом участники картелей могут быть освобождены от штрафов, если первыми добровольно сообщат антимонопольному органу о нарушении и предоставят доказательства.

Еще одной новацией станет внедрение так называемого антимонопольного комплаенса — внутренней системы контроля в компаниях, направленной на предотвращение нарушений конкурентного законодательства. Бизнес сможет разработать собственные правила оценки рисков и направлять их в антимонопольный орган для проверки на соответствие требованиям закона.

Проект также вводит новые правила контроля за экономической концентрацией. Информация о слиянии компаний, создании совместных предприятий или приобретении долей в бизнесе должна будет сообщаться антимонопольному органу, если суммарная годовая выручка участников превышает 1 миллиард сомов. При этом, если орган не примет решение в установленные сроки, сделка будет считаться автоматически одобренной.

Отдельно регулируется вопрос государственной помощи бизнесу. Перед предоставлением субсидий, льгот или других преференций антимонопольный орган должен будет оценить их влияние на конкуренцию.

Для повышения прозрачности планируется создать реестр компаний, получающих государственную поддержку.

Кроме того, законопроект устанавливает запреты на антиконкурентные действия при государственных закупках, включая координацию участников тендеров, создание преимуществ отдельным компаниям и необоснованное ограничение доступа к торгам.