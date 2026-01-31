Более 600 новых рабочих мест может появиться на швейной фабрике в городе Ош

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров посетил с рабочим визитом швейную фабрику компании «Евразия Групп», расположенную в селе Кашгар-Кыштак Кара-Суйского района.

Целью визита стало ознакомление с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству второго этапа швейной фабрики. Общий объем инвестиций по проекту с учетом первого и последующих этапов составляет $40 миллионов.

В рамках второго этапа предусмотрено:

расширение действующих производственных мощностей;

строительство дополнительных швейных цехов;

запуск современного красильного цеха.

Реализация данного этапа позволит создать полный производственный цикл от производства текстильной ткани до пошива готовой продукции. Это существенно сократит зависимость от импорта текстильной продукции и повысит уровень локализации производства.

В результате расширения фабрики планируется создание более 600 новых рабочих мест, что станет важным вкладом в развитие Кара-Суйского района и Ошской области в целом.

Равшанбек Сабиров отметил стратегическую значимость проекта для развития легкой промышленности Кыргызстана и подчеркнул готовность государства оказывать всестороннюю поддержку инвестиционным инициативам, направленным на развитие регионов и создание рабочих мест.

Напомним, фабрику открыли в 2024 году. Тогда сообщалось, что после выхода на полную мощность она планирует экспортировать продукцию на Ближний Восток, в Северную Африку, Европейский союз и СНГ.