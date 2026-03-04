В Кыргызстане объем ВВП в строительстве достиг 438,5 миллиарда сомов

В Кыргызстане в 2025 году объем валового внутреннего продукта в строительстве составил 438,5 миллиарда сомов. Об этом заявил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев на коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что в 2019 году этот показатель достигал лишь 58,5 миллиарда сомов. Таким образом, за шесть лет отрасль увеличилась в восемь раз.

Основные достижения сектора:

с 2021 года государство направило в строительство более 170 миллиардов сомов;

на эти средства рабочие завершили возведение 936 социальных объектов;

капитальные вложения в социальную инфраструктуру выросли с 2,7 миллиарда сомов в 2021 году до 13,2 миллиарда сомов в 2025-м.





Несмотря на успехи, глава кабмина указал на ряд системных проблем. Он поручил министерству сосредоточиться на следующих задачах:

ускорить разработку проекта Градостроительного кодекса и обновить законодательную базу;

усилить контроль за привлечением средств граждан при строительстве многоквартирных домов;

сократить бюрократические процедуры и обеспечить прозрачность работы.