Экономика

В Кыргызстане объем ВВП в строительстве достиг 438,5 миллиарда сомов

Фото кабинета министров КР. Адылбек Касымалиев и министр строительства Нурдан Орунтаев

В Кыргызстане в 2025 году объем валового внутреннего продукта в строительстве составил 438,5 миллиарда сомов. Об этом заявил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев на коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что в 2019 году этот показатель достигал лишь 58,5 миллиарда сомов. Таким образом, за шесть лет отрасль увеличилась в восемь раз.

Основные достижения сектора:

  • с 2021 года государство направило в строительство более 170 миллиардов сомов;

  • на эти средства рабочие завершили возведение 936 социальных объектов;

  • капитальные вложения в социальную инфраструктуру выросли с 2,7 миллиарда сомов в 2021 году до 13,2 миллиарда сомов в 2025-м.

Перед заседанием глава кабмина осмотрел строительную площадку нового здания Республиканского центра сертификации в строительстве (РЦСС) в Бишкеке. Адылбек Касымалиев также ознакомился с новым автопарком ведомства и передвижными строительными лабораториями, которые предназначены для подведомственных подразделений.

Несмотря на успехи, глава кабмина указал на ряд системных проблем. Он поручил министерству сосредоточиться на следующих задачах:

  • ускорить разработку проекта Градостроительного кодекса и обновить законодательную базу;

  • усилить контроль за привлечением средств граждан при строительстве многоквартирных домов;

  • сократить бюрократические процедуры и обеспечить прозрачность работы.

По итогам коллегии Адылбек Касымалиев оценил работу министерства на «хорошо», отметив при этом высокий потенциал для дальнейшего развития.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364536/
просмотров: 244
