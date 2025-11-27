С поставками ГСМ у нас не возникло проблем с Россией, поскольку все направленные запросы полностью удовлетворены. Об этом журналистам сообщил заместитель главы кабинета министров Данияр Амангельдиев.

По его словам, стороны также подписали индикативный баланс на 2026 год с повышенными объемами.

Данияр Амангельдиев добавил, что с учетом роста экономики и увеличения потребностей республики в горюче-смазочных материалах все запросы удовлетворены РФ на 100 процентов.

Напомним, ранее Кыргызстан обратился к России с просьбой о дополнительных поставках ГСМ по льготной ставке. Согласно двусторонним договоренностям, РФ ежегодно беспошлинно поставляет в КР 1,2 миллиона тонн ГСМ.

Минэнерго КР также проводило переговоры о поставках беспошлинного топлива в следующем году.